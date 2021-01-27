В Ангарске задержали серийного налетчика на аптеки

Одно из нападений неизвестного с ножом на сотрудницу торговой точки запечатлела камера видеонаблюдения. Но это не помогло найти подозреваемого оперативно, на его розыски ушло почти три месяца.

Первый разбойный визит за выручкой в одну из аптек Ангарска злоумышленник совершил в ноябре 2020 года. Мужчина в медицинской маске, угрожая провизору ножом, похитил выручку и скрылся. Спустя полтора месяца, подобное преступление было совершено в аптечном пункте неподалеку.

И вот, 26 января МВД по Иркутской области сообщило, что поиски преступника, наконец, увенчались успехом. По подозрению в совершении преступлений сотрудники ангарского уголовного розыска задержали ранее судимого 57-летнего жителя Ангарска. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.