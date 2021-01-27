Малкин вошел в Топ-3 результативных игроков в истории "Питтсбурга"

Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вошел в число трех самых результативных игроков клуба. Он набрал один балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (2:3).

Малкин стал ассистентом Каспери Капанена во втором голе "пингвинов" и набрал свой 1079 балл. Благодаря этому он сравнялся с знаменитым чешским хоккеистом Яромиром Ягром и переместился с четвертого на третье место в списке лучших игроков по набранным очкам.

Таким образом, теперь выше Малкина теперь находятся только обладатель клубного рекорда Марио Лемье, в активе которого 1723 очка и Сидни Кросби, набравший 1270 баллов.