Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей за "Питтсбург"

"Питтсбург Пингвинз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде проиграл команде "Бостон Брюинз" – 1:4. Для "пингвинов" это поражение стало вторым кряду.

У победителей дубль оформил Патрик Бержерон (29-я, 42-я минуты) и по разу отличились Крис Вагнер (7) и Шон Курали (19), а в составе гостей единственную шайбу забросил Коди Сеси.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на льду 19 минут 21 секунду и результативными действиями не отметился. Для россиянина эта игра стала 915-й за клуб НХЛ, по этому показателю он сравнялся с владельцем команды Марио Лемье, больше игр за "пингвинов" провел только Сидни Кросби – 992.

"Бостон" одержал четвертую победу кряду и с 11 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, а "Питтсбург", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на четвертой строчке, имея в активе на два балла меньше.