"МанСити" вышел на первое место в таблице премьер-лиги

"Манчестер Сити" добился разгромной победы на выезде в Бирмингеме в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу против "Вест Бромвич Альбион". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "горожан".

Голы в составе "Манчестер Сити" забивали Жоау Канселу, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган, оформивший дубль.

Благодаря победе подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 41 балл и сместили "Манчестер Юнайтед" с первой строчки таблицы АПЛ. Для "Сити" эта победа стала седьмой подряд в лиге. "Вест Бромвич" же находится на другом полюсе таблицы, и с 11 очками занимает предпоследнее, 19-е место.