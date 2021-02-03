"МанСити" вновь стал единоличным лидером премьер-лиги

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Бернли" в выездном матче 22-го тура английской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Терф Мур" и завершилась победой "горожан" со счетом 2:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы забили оба гола еще до перерыва. Сначала на третьей минуте Габриэл Жезус открыл счет, а на 38-й минуте Рахим Стерлинг его удвоил, и заодно поставил точку в матче.

Благодаря этой победе "Сити" набрал 47 очков в таблице и оторвался на три очка от своих соседей от "Манчестер Юнайтед". Беспроигрышная серия "МС" в чемпионате Англии достигла 13-ти матчей подряд.

"Бернли" же остался с 22 очками на 16-м месте АПЛ.