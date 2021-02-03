Футболисты "МЮ" забили девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в рамках 22-го тура английской премьер-лиги на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" разгромили "Саутгемптон", отправив в ворота соперника девять безответных мячей – 9:0.

В составе "Красных дьяволов" дубль оформил Антони Марсьяль (69-я, 90-я минуты) и по разу отличились Аарон Ван-Биссака (18), Маркус Рэшфорд (25), Эдинсон Кавани (39), Скотт Мактоминай (71), Бруну Фернандеш (87, пен.) и Дэниел Джеймс (90+3). Еще один мяч в свои ворота забил защитник "святых" Ян Беднарек (35).

Стоит отметить, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве – на второй минуте красную карточку за грубую игру получил Александр Янкевиц, а на 86-й минуте – автор автогола Ян Беднарек. Всего по ходу встречи арбитр показал пять желтых карточек.

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 44 очками догнал лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити", у которого две игры в запасе, а "Саутгемптон", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.