В России появится электронный реестр мигрантов и их работодателей

Министерство внутренних дел России планирует создание электронных реестров иностранных работников и их работодателей. Ведомством подготовлена соответствующая концепция проекта нормативного правового акта в сфере миграции. Правительство уже одобрило идею, сообщает РИА Новости.

Реформирование порядка привлечения иностранцев к трудовой деятельности предполагается с помощью введения двух электронных реестров – иностранных работников и работодателей, принимающих их на работу.

Нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением иностранцев к трудовой деятельности, и на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан иностранных государств на территории Российской Федерации.

В основе концепции лежит модель уплаты авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев.