Трудовых мигрантов могут обязать сдавать биометрические данные и проходить медосмотр

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается обязать трудовых мигрантов сдавать дактилоскопию и проходить медосмотр. Речь идет о мигрантах, въезжающих в нашу страну без визы и находящихся в ней более 90 дней. Документ опубликован в базе нижней палаты Госдумы.

Контроль биометрических данных необходим для того, чтобы выявлять лиц с опасными заболеваниями и предотвращать распространение инфекций на территории России.

Также это поможет эффективно реализовывать решения по нежелательности пребывания в стране того или иного лица, выявлять людей, находящихся в розыске – к примеру, причастных к терроризму.

Снятие отпечатков пальцев и фотографирование будут проводиться однократно, указано в документе. Биометрические данные не нужно будет сдавать детям до 18 лет, мужчинам после 65 лет и женщинам после 60 лет.

Законопроект также будет устанавливать срок временного пребывания мигранта. Он будет привязан к сроку трудового или гражданско-правового договора. Его можно будет неоднократно продлевать.