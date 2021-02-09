Лица без гражданства получат временные удостоверения

Не имеющие гражданства в России получает временные удостоверения личности. Это итог принятия Думой в финальном, третьем чтении закона о порядке их выдачи. Выдача, согласно принятому законопроекту, будет проходить после предусмотренной для иностранцев проверки. Выдаваться удостоверения будут на 10 лет, но их нужно будет ежегодно продлевать, а обладатель документа обязан встать на учет по месту своего жительства в течение семи рабочих дней с момента его выдачи.

Важно то, что владельцы временных удостоверений личности могут работать в России без получения патента на трудоустройство, отмечает "Интерфакс".

Законопроект о временных удостоверениях был внесен в Госдуму российским правительством в апреле 2020 года. Он позволяет урегулировать статус более 5 тысяч человек, которые уже находятся на российской территории. Среди них бывшие граждане Советского Союза, которые после распада СССР не оформили российское гражданство, лишенные российского гражданства лица, освободившиеся заключенные, чья судимость не погашены или не снята, а также иностранцы, которых решено депортировать из России, но другие государства их принимать отказываются.

Принятый закон уточняет процедуры прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории России.

Поскольку выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в России, то закон предусматривает приостановку ранее принятого в его отношении решения о запрете въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в стране.

Временное удостоверение подлежит замене если у него истек срок действия, его обладатель изменил имя, фамилию или отчество, сведения о дате и месте рождения. Кроме того, замена производится при обнаружении ошибки или неточности в записях или из-за износа удостоверения и непригодности его дальнейшего использования. На замену удостоверения после подачи заявления в МВД отводится 30 дней.