Заснеженная крыша обрушилась на солдат в подмосковной воинской части

Пятеро военнослужащих пострадали в результате обрушения крыши в воинской части в подмосковном Можайске, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

ЧП, как уточняет ТАСС, произошло в курилке на территории автопарка части №52050. На козырьке скопилось много мокрого снега, так что конструкция не выдержала его веса и обрушилась.

Под завалами оказались пятеро контрактников, все они получили множественные переломы рук и ног, троих госпитализировали в тяжелом состоянии. В то же время "Интерфакс" утверждает, что никто серьезно не пострадал.