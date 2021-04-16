В Москве на горящем складе обрушилась крыша

Пожар на юго-востоке столицы, начавшийся вечером 15 апреля с воспламенения электрических кабелей, принял открытую форму горения. Справиться с огнем спасателям пока не удается.

По уточненным данным МЧС, площадь возгорания в 3-этажном здании склада составляет около 700 квадратных метров. Пожар принял открытую форму горения.

В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарно-спасательным подразделениям приходится уделять особое внимание соблюдению техники безопасности. По предварительным данным, людей в здании нет. Информации о пострадавших не поступало.