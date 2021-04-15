На московском складе загорелись электрические кабели

Пожар в здании склада на Шарикоподшипниковской улице начался 15 апреля около 21:00, сообщает столичное ГУ МЧС.

На втором и третьем этажах здания склада, расположенного на юго-востоке Москвы, воспламенились электрические кабели. В помещении наблюдается сильное задымление. Пока не уточняется, идет ли речь об электропроводке или о кабелях, хранящихся на складе.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания. Пожару присвоен повышенный номер сложности – второй из пяти возможных. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.