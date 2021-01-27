Рамос отклонил предложение "Реала" по новому контракту

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не согласился на предложенные клубным руководством условия и отказался подписывать новый контракт. Переговоры сторон остановлены.

Как сообщает испанское издание Marca, также боссам "сливочных" не удалось договориться с еще одним игроком клуба Лукасом Васкесом. Известно, что обоих футболистов не устроили финансовые условия "Реала", испытывающего затруднения в вопросе денег из-за пандемии.

На данный момент оба футболиста не обсуждают новые соглашения. Впрочем, это не означает, что они не останутся в мадридском клубе. Отмечается, что точка невозврата не пройдена.

Напомним, что контракты Рамоса и Васкеса истекают летом 2021-го года. Они имеют возможность начать вести переговоры с другими клубами. Основным кандидатом на Рамоса является французский "Пари Сен-Жермен".