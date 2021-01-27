"Парковка года": машина пробила стену многоуровневого гаража в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном женщина за рулем своего Mercedes-Benz пробила внешнюю стену многоуровневого паркинга и повисла на уровне четвертого этажа. Место происшествия на улице Ракетостроителей сняли на видео.

"Однозначно, это парковка года", – оценил последствия местный житель Александр.

Владелице удалось вовремя остановиться, так что машина не рухнула вниз с высоты. Примерно через час ее вытащили из проема. Пользователи предположили, что женщина перепутала педали тормоза и газа, что и стало причиной ДТП.