Жительница Подмосковья с топором напала на шлагбаум у дома

В подмосковном Видном недовольная женщина с помощью топора и грубой силы открыла себе проезд во двор дома. Жертвой автовладелицы, действия которой зафиксировала камера наблюдения, стал шлагбаум.

Инцидент произошел около 23 часов вечера 26 января у дома №1 в Битцевском проезде.

"Посмотрите, что соседка сделала с нашим шлагбаумом, за который люди платят и боролись несколько лет", – посетовали соседи.

На кадрах видно, как водитель Volkswagen остановилась у преграды, достала из багажника топор и сначала попыталась разломать терминал, а затем принялась рубить сам шлагбаум. Конструкция выдержала натиск. Тогда настойчивая владелица кроссовера на глазах у прохожего попросту согнула шлагбаум и спокойно проехала на территорию.

"Наверное, соседку ограничили в правах пользования своей собственностью. У нее же есть там квартира в собственности, к которой она имеет право проезда? Ну а так, что уж сказать, через суд будет возмещать", – предположил один из пользователей.