Пилота, сажающего самолет в Пулково, ослепили лазером

Пилота самолёта, садившегося в Пулково, ослепил луч лазерной указки. Предполагается, что светивший лазером находился возле ресторана между посёлком Стрельна и Петергофским шоссе. Поиском злоумышленника занимаются уполномоченные органы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Сейчас известно, что о произошедшем диспетчерам рассказал командир самолёта, летевшего из Ханты-Мансийска в Петербург. Ослепление было произведено в аэропорту Пулково, когда пассажирский лайнер уже заходил на посадку.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, один из пилотов был ослеплен ярким лучом зелёного цвета. Несмотря на произошедшее, самолёт посадили удачно, управление принял на себя второй пилот. Приземление прошло в штатном режиме.

ЧП в Пулково привело к проверке безопасности всех полетов, совершаемых через данный аэропорт.