"Арсенал" арендовал у "Реала" Мартина Эдегора

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор продолжит свою карьеру в лондонском "Арсенале". Норвежский футболист будет выступать за лондонцев на правах аренды, которая продлится до конца текущего сезона без опции выкупа.

Как сообщает пресс-служба "канониров", 22-летний игрок взял себе в новом клубе 11-й номер. Эдегор принял предложение "Арсенала" после личного звонка главного тренера "пушкарей" Микеля Артеты.

Напомним, что Эдегор стал футболистом "Реала" в 2015-м году. За это время он несколько раз отдавался в аренду. Он выступал за "Херенвен" и "Витесс" из Нидерландов, а также за испанский "Реал Сосьедад".

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл за мадридцев девять матчей. Результативными действиями он не отличался.