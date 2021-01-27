Эксперты ПОРА обсудили, как "озеленить" Арктику

26 января 2021 года на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) состоялось заседание дискуссионного клуба на тему "Проблемы и возможности зеленого развития Арктической зоны Российской Федерации".

В определении основных проблем "зеленого развития" Арктики эксперты солидарны. В первую очередь это проблема финансирования, проблема экологичности бизнеса и проблема энергетической безопасности. Однако пути решения этих вопросов вызывают оживленную дискуссию.

Так, Светлана Бик, директор по стратегическому развитию Научного центра евразийской интеграции и член экспертного совета нацпроекта "Экология", считает, что на развитие региона больше всего влияют стратегии порядка 50 крупнейших институциональных инвесторов, которые придерживаются подхода ESG (экология, социальная ответственность, управление). По словам Светланы, следование этим стандартам не имеет альтернативы.

В свою очередь Сергей Никоноров, директор Центра экономических проблем развития Арктики на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, считает, что Россия может создавать собственные финансовые инструменты для финансирования арктических проектов. Таким инструментом может стать, например, национальный экологический банк.

Для энергетических объектов российской арктической зоны сегодня экономически целесообразен именно переход на газ, считает Вячеслав Марача, доцент кафедры "Системный анализ в экономике" Финансового университета при правительстве РФ. При этом решать проблему энергетического обеспечения Крайнего Севера ветряками дорого, рассказал вице-президент Академии наук Республики Саха Борис Кершенгольц. По его словам, оптимальное решение для российской Арктики – АЭС малой мощности.

Профессор МГИМО Юлия Зворыкина подчеркнула, что проекты устойчивого развития и климатического регулирования в Арктике привлекают все больше внимания бизнеса и научного сообщества. В рамках подготовки России к председательству в Арктическом Совете в группу устойчивого развития от России было подано 9 проектных заявок, они сейчас находятся в статусе обсуждения.