Абрамченко: в России впервые начнут торговать углеродными единицами

В Сахалинской области начинается эксперимент по внедрению технологий по сокращению выбросов парниковых газов, а также отработки методики формирования системы верификации учета выбросов и поглощения парниковых газов. Впервые в России планируется создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году. "Дорожную карту" эксперимента проведения утвердила зампред российского правительства Виктория Абрамченко.

Вице-премьер правительства пообещала особое внимание уделить стимулированию так называемых "зеленых" секторов экономики. Для этого, подчеркнула Абрамченко, в рамках эксперимента будут созданы специальные условия, чтобы обеспечить до 2030 года заявленные темпы роста экономики за счет внедрения низко- и безуглеродных технологий производства в различных отраслях. На примере Сахалина до августа 2021 года будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, а также создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов и система торговли углеродными единицами и использования инструментов "зеленого" финансирования. Проект федерального закона о проведении эксперимента до 2025 года по специальному регулированию выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области, подготовленный Минэкономразвития при участии областного правительства, будет внесен в Госдуму в июле 2021 года.

Проведение эксперимента также потребует внесение необходимых изменений в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года и разработку Климатической программы и Комплексного плана действий региона по ее реализации. На Сахалине будет сформирован кадастр парниковых газов, до сентября 2021 года выявлены виды экономической деятельности, на долю которых суммарно приходится более 80% выбросов парниковых газов.

Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с международными системами торговли, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. С сентября 2021 года по февраль 2023 года в "дорожной карте" прописан отдельный блок по реализации климатических проектов и обращению углеродных единиц. Регистрация первых результатов проектов в реестре углеродных единиц намечена на июль 2022 года, тогда же пройдет и первая операция по передаче углеродных единиц в информационной системе между участниками эксперимента. На основе этого эксперимента будет оценена эффективность принятых мер и возможность его масштабирования на всю страну.

"Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам "зеленых" проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий", – отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области – это важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда стран Европы по введению трансграничного углеродного регулирования, отмечает член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

"На Сахалине мы сможем протестировать различные подходы к построению такой системы и выбрать оптимальную модель для развертывания на всю страну, ‑ продолжил Мирошниченко. ‑ Мы рекомендуем российским предприятиям, в особенности крупным экспортёрам, присмотреться к Сахалинскому эксперименту, оценить эффекты внедрения подобной системы на свою деятельность и проработать формат своего участия в ней в будущем".

"Мы готовы с участием государства обсуждать подходы к зеленому финансированию, необходимому для реализации Дорожной карты", – поддержал эксперимент первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, содействие развитию низкоуглеродной экономики и модернизации производства в России является одним из приоритетов новой стратегии Сбербанка до 2023 года, которая утверждена в ноябре 2020 года. При этом банкир заверил, что Сбер обладает уникальными компетенциями и возможностями для того, чтобы обеспечить создание рынка углеродных единиц в России и уже начал работать над этим.

Для координации эксперимента на Сахалине вице-премьер Виктория Абрамченко под своим руководством утвердила состав рабочей группы, куда вошли советник президента Руслан Эдельгериев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Минприроды Александр Козлов, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, а также Банка России, "Роснефти", Сбербанка и госкорпорации ВЭБ.РФ. Первое заседание рабочей группы пройдет уже в январе 2021 года.