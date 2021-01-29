"Чистый воздух": Абрамченко призвала часть прибыли направлять на экопроекты

Вице-премьер России Виктория Абрамченко провела в Челябинске совещание по вопросам реализации федерального проекта "Чистый воздух". Она отметила, что в 2020 году российская промышленность смогла накопить ресурсы и более 70 миллиардов рублей инвестиций на экологические проекты по снижению выбросов.

На совещании, в котором приняли участие главы 10 регионов и 12 городов, обсудили, чего не хватало для реализации федерального проекта так, чтобы его итогами были бы полностью довольны все заинтересованные лица.

"Это, в первую очередь, декларативный характер самого проекта. То есть он предусматривает в большей степени добровольное, активное поведение участников – загрязнителей, но не всегда у загрязнителя имеется воля для того, чтобы, как мы уже сегодня обсуждали, положенные на бумагу, в том числе в соглашении, эти обязательства выполнить", – отметила Виктория Абрамченко.

Заместитель главы российского парламента отметила, что необходима система контроля со стороны государства за выполнением обязательств загрязнителей окружающей среды, дополнительные надзорные мероприятия. По ее мнению, экологический стимулирующий фактор со стороны государства должен включаться на автомате, например, в виде экологического сбора, если производитель не утилизирует выпущенный товар или его упаковку. Сейчас этих механизмов в законе не хватает, добавила Абрамченко.

Второй из трех обсуждаемых на совещании вопросов касался нормативного регулирования, а третий – меры стимулирующего характера – налогового и неналогового, которые должны работать в отношении промышленности и систем ЖКХ.

"Если ты поставил современный фильтр на котельную, ты должен иметь возможность ускоренной амортизации, для того чтобы просто нести меньше издержек, ‑ подчеркнула Виктория Абрамченко. ‑ Если ты "зеленый", если ты экологичный, издержек должно быть меньше. Все необходимые инструменты у нас для этого есть".

Вице-премьер правительства предложила направлять государственное финансирование на модернизацию котельных, на закупки современного общественного транспорта, на модернизацию.

"Если мы говорим о частном бизнесе, то там, конечно, должны быть и частные инвестиции. И справедливо было бы определенную часть прибыли закладывать как раз на экологические проекты", – продолжила вице-премьер.

Особенно важно это донести до тех собственников и хозяев предприятий, которые торгуют своей продукцией на международных рынках, в частности, на рынках Евросоюза.

"Наши партнеры по Евросоюзу все больше и больше обсуждают наличие углеродного следа в продукции, которая будет продаваться в их страны. Поэтому наши предприятия, которые всерьез задумываются о своем экспортном потенциале, должны думать об экологичности производства", – посоветовала Абрамченко.

В федеральном проекте "Чистый воздух" принимают участие такие города, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.