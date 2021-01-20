Абрамченко: лесную отрасль обелит закон о цифровизации

Госдума в третьем чтении приняла законопроект группы депутатов и сенаторов о единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Документ вносит изменения в Лесной кодекс и создает правовые условия для контроля за всеми этапами оборота древесины.

Принятие закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений" – это выполнение задач, которые президент России Владимир Путин поставил на совещании по развитию лесного сектора 29 сентября 2020 года, отметила зампред российского правительства Виктория Абрамченко.

"На практике Рослесхоз и Рослесинфорг уже приступили к реализации данной задачи: с 1 января 2021 года стартовал эксперимент по прослеживаемости древесины в пилотном режиме совместно с крупнейшими участниками рынка", – пояснила вице-премьер правительства России.

Принятый Думой закон позволит на втором этапе начать создание объединяющего сведения обо всех лесах электронного реестра, обелит российский лесной комплекс.

"Все сделки с древесиной, в том числе с той, которая ранее попадала в серый оборот, будут регистрироваться в государственной информационной системе, ‑ пояснила Виктория Абрамченко. ‑ Мы ожидаем, что улучшение контроля за оборотом древесины станет локомотивом повышения доходности лесной отрасли. Реализация новых подходов увеличит вклад леса в экономику страны".

Это принципиально новый подход к ведению лесного хозяйства, отметила она. Взятие под контроль документов, договоров, отчетов, деклараций при перевозках, при складировании и при переработке древесины позволит снизить ущерб от нелегальных рубок.

"Неучтенная, заготовленная нелегально древесина составляет ежегодно от 10 миллионов до 30 миллионов кубометров, – добавляет Абрамченко. – По экспертным оценкам, даже при минимальной стоимости за кубометр, это в денежном выражении 20-60 миллиардов рублей".

Принятие закона расширит налогооблагаемую базу в лесном комплексе: теперь все серые сделки с древесиной будут попадать в ЛесЕГАИС.