В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы

Как устроена система торговли квотами на выбросы? Для отдельного сектора экономики либо для всей национальной экономики устанавливается максимально допустимый объем выбросов. Каждая компания обязана ограничить количество выбрасываемых парниковых газов в соответствии с установленным лимитом. Если компания перевыполняет план по ограничению выбросов, у нее образуются свободные объемы выбросов (так называемые квоты). Она вправе распоряжаться ими по своему усмотрению: заморозить и использовать для собственных нужд в будущем или продать другим участникам рынка.

"Если отдельные страны, отдельные регионы или даже отдельные предприятия снижают свои выбросы в соответствии с международными установленными уровнями, тогда этот излишек, сэкономленную часть, они могут продавать, обменивать. То есть эти квоты или экономия на выбросах могут стать объектом купли-продажи", – пояснил Иван Потравный, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук.

Тема углеродного регулирования стала особенно актуально после планов Евросоюза по введению трансграничного углеродного сбора. К 2030 году потенциальные потери российского экспорта от его действия могут составить до 50 миллиардов евро. В основном они могут затронуть металлургию, угольную промышленность и нефтегазовую отрасль. Сгладить негативный эффект от углеродного налога возможно. Для этого Россия должна добиться того, чтобы при расчете суммы сбора учитывался углерод, поглощенный российскими лесами. При этом параллельно необходимо развивать систему учета выбросов и торговли углеродными единицами.

Как раз этим и планируют заняться на Сахалине. Он станет пилотным регионом в проведении эксперимента по торговле углеродными единицами. По плану область должна достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году. А затем примеру Сахалина могут последовать и другие регионы страны.

"Эти сэкономленные углеродные квоты, сертифицированные, вывести на рынок международных квот, рынок климатических услуг и получить за это доход. Это шикарный механизм получать доход, не разрушая окружающую среду, а наоборот – улучшая условия жизнедеятельности и выполняя свои международные обязательства", – подчеркнул Иван Потравный.

В перспективе Россия может стать одним из лидеров на рынке эмиссионных квот. Для этого мы должны использовать наши естественные преимущества – самые большие в мире территории лесов, земли и болот, которые являются природными резервуарами CO2. К примеру, гектар соснового леса поглощает примерно 1,5 тонны углекислого газа в год. А с помощью современной биоинженерии можно разработать гибриды той же сосны, которые смогут поглощать более 5 тонн СО2 ежегодно.

К слову, подобные проекты в России тоже уже реализуются. Например, в Калужской области появилась первая карбоновая ферма. А в ближайшие годы они заработают по всей стране.