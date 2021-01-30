В России отрабатывают технологии улавливания СО2 из атмосферы

Американский миллиардер Илон Маск обещал выплатить приз в 100 миллионов долларов изобретателю, который предложит лучшую технологию улавливания углекислого газа. Этот жест вполне можно рассматривать как попытку бизнесмена в очередной раз привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата на Земле.

Сейчас уже очевидно то, что зеленые технологии станут основным трендом на ближайшие десятилетия. В России тоже активно ведется работа в этом направлении. Например, в Калужской области появился первый в нашей стране карбоновый полигон.

"У нас будет бурно развиваться секвестрационная индустрия. Секвестрация – это поглощение углекислого газа из атмосферы. И единицей этой индустрии является карбоновая ферма. Сейчас эти карбоновые фермы развиваются по всей планете", – рассказал Николай Дурманов, специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, научный руководитель проекта "Карбон".

Карбоновая ферма – это нечто среднее между лесным и сельским хозяйством. Некая плантация, на которой выращиваются деревья и растения, где ведется борьба с вредителями и пожарами.

"Это специальные леса, задача которых не выращивать древесину для наших столов, табуреток, бумаги или прочих продуктов. И уж тем более, не для горючего, не для топлива. Задача этих лесов – поглотить углекислый газ и остаться стоять", – пояснил Николай Дурманов.

На карбоновой ферме в Калужской области ученые будут рассчитывать углеродный баланс. С помощью беспилотников и спутников специалисты проанализируют, какой объем СО2 поглощают или наоборот выделяют различные участки земли. Внимание уделят всем деталям – вплоть до погодных условий и состава почвы. Затем на основе полученных данных можно будет разработать национальные экологические стандарты.

"В смысле новой мировой индустрии – вытаскивания углекислого газа из атмосферы, его поглощения – Россия является абсолютным лидером. Мы опережаем и Канаду, и Бразилию, и Соединенные Штаты просто потому, что мы больше, мы зеленее. Так что для нас открываются потрясающие перспективы", – считает Николай Дурманов.

Ученые планируют вывести специальные виды деревьев, которые будут быстрее расти и будут более устойчивы к ветровым нагрузкам, пожарам и вредителям. Это позволит им стоять сотни лет, и главное – все это время забирать СО2 из атмосферы. Эффективность карбоновых ферм в перспективе может измеряться не только тоннами поглощенного углекислого газа, но и вполне реальными деньгами – за счет прибыли от так называемых карбоновых кредитов. Уже сейчас объем мирового рынка торговли углеродными квотами оценивается в 100 миллиардов долларов. К 2030 году ожидается его многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в глобальной экономике.

В будущем по всей России планируется создать около 80 полигонов, аналогичных калужскому. Благодаря ним ученые смогут отрабатывать новые "зеленые" технологии, предприятия смогут точнее определять уровень выбросов, а правительство – отслеживать экологическую ситуацию в стране.