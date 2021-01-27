Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорняки

Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Речь идет о Софии Дмитриевой и Алие Мердеевой.

Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу Международного теннисного агентства профессиональной этики (ITIA), сообщил о пожизненной дисквалификации Дмитриевой и Мердеевой. Теннисисткам запрещено посещать официальные турниры. Дмитриева участвовала в шести договорных матчах, а Мердеева в двух. Кроме того, София отказалась сотрудничать со следствием.

Алия Мердеева занимает 928-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучший результат Дмитриевой 1191-е место.