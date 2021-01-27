COVID-19 не отступает: в Поморье продлены ограничительные меры

На территории Архангельской области сохраняются ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Пока их продлили до 2 февраля, передает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Решение о сдерживающих мерах было принято на заседании оперативного штаба. По информации Роспотребнадзора, динамика заболевания положительная. Так, за три последние недели значительно больше северян выздоровели. Их число намного превышает количество заболевших. В отдельных населенных пунктах сохраняется напряжённая ситуация. Это Архангельск, Северодвинск, Котлас, а также Вилегодский, Каргопольский, Приморский и Холмогорский районы.

В Поморье проводится массовая вакцинация препаратом "Спутник Ви". Прививку от COVID-19 получили уже более 2 600 человек. Как сообщил глава областного минздрава, до конца февраля в регион поступит примерно 70 тысяч доз вакцины. Записаться на вакцинирование можно в поликлиниках по месту жительства, а также на порталах Госуслуги и Здрав 29.ру.