Тамбовским пенсионерам не хотят отменять режим самоизоляции

Ситуация с распространением коронавируса на территории Тамбовской области остается напряженной. По информации регионального оперштаба, было принято решение о продлении до 25-го февраля основных антиковидных ограничений. Об этом сообщает ГТРК "Тамбов", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В первую очередь, речь идет об обязательном режиме самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Что касается послабления ограничительных мер, они касаются спортсменов. Члены сборных команд области и России теперь могут выезжать за пределы региона без ограничений по возрасту.

По последним данным оперштаба, за минувшие сутки в Тамбовском регионе выявлено 156 ковид-положительных больных. Выздоровевших почти в двое больше, это 251 человек. В больницах находятся 712 пациентов. С начала эпидемии от осложнений, которые вызваны коронавирусной инфекцией, в области скончались 262 человека, трое – за последние 24 часа. Победили болезнь более 20 с половиной тысяч жителей региона.

Между тем, более 12 тысяч жителей области уже сделали прививку от коронавируса. Сначала это были медработники, полицейские, учителя и волонтеры. Теперь вакцинироваться может каждый. В ближайшее время в регионе должна поступить новая партии препарата Гам-Ковид-Вак. До конца февраля регион получит почти 40 тысяч доз вакцины.