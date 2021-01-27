Жителю Чувашии удалось снять на видео гуляющую дикую рысь

В Чувашии местному жителю удалось снять на видео прогулку дикой рыси. Как передает ГТРК "Чувашия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", хищница была замечена в Козловском районе накануне, 26 января.

Зверь шел по занесенному снегом полю рядом с деревней Криуши, сообщил портал pg21.ru.

- Я смог снять рысь издалека. В какой-то момент она почти остановилась, как будто меня заметила. Но потом направилась к лесу, – сказал очевидец.

Как уточнили в Минприроды Чувашии, за последние пару лет численность рысей в республике увеличилась. Зверь занесен в республиканскую Красную книгу. В 2019 году в Чувашии было 17 особей, в 2020 году – 24, отметил замминистра природы Николай Косулин. Кстати, Козловский район считается нехарактерным для рысей местом обитания. Скорее всего, хищница направлялась через территорию республики из Марий Эл.