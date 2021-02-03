Рысь снова пришла в гости к жителям Усть-Илимска

По улицам Усть-Илимска прогуливалась рысь. Хищницу засняли на видео, когда она бегала по парку возле городской школы № 8. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Как отметили очевидцы, хищница явно искала еду.

- Она что-то ест. Вот, сосиску слопала, – прокомментировали местные жители.

Кстати, это не первый раз, когда дикий зверь приходит в город. В середине января горожане уже видели рысёнка, пытавшегося залезть в подвал жилого дома. Возможно, это снова был он.

По словам специалистов, в лесу из-за обилия снега животным трудно найти еду. Но в отличие от медведей, например, голодная рысь не нападает ни на людей, ни на домашних животных. Ее задача – найти себе пропитание на городских мусорных свалках.