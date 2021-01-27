Появилось видео смертельной аварии с троллейбусом в Иркутске

Троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня в Иркутске в среду утром, 27 января, на улице Седова.

По словам водителя, которые подтверждаются снятыми камерой наблюдения кадрами, дорогу перебегали несколько пешеходов.

Юноша вырвался вперед, смотря налево, и повернул голову лишь за мгновение до того, как его сбил сбили.

Водитель троллейбуса утверждает, что заблаговременно стал снижать скорость, видя пешеходов, однако полностью нажал на тормоз, когда понял, что парень смотрит в противоположную сторону.

Скорая, по информации пресс-службы регионального МВД, приехала оперативно, однако пострадавший скончался.

В настоящее время полицейские для установления виновников смертельной аварии проводят доследственную проверку.