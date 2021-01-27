Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах

УЕФА устами своего президента Александра Чеферина подтвердил, что остался верен идее провести чемпионат Европы в 12 городах. Вопрос о присутствии зрителей на трибунах будет решен весной.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что турнир, как и планировалось, пройдет в 12 городах – Лондоне, Риме, Бильбао, Санкт-Петербурге, Глазго, Баку, Мюнхене, Будапеште, Бухаресте , Дублине, Копенгагене и Амстердаме, сообщает РИА Новости.

Вопрос о допуске зрителей на трибуне будет решен в апреле. Многое зависит от эпидемиологической ситуации в Европе.