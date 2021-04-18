Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность увеличить количество матчей чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, однако Бильбао, Мюнхен и Дублин до сих не представили подтверждения о допуске зрителей на игры первенства.

Матчи, которые были запланированы в этих городах, вероятнее всего, будут распределены между оставшимися странами. По информации западных СМИ, представители УЕФА уже ведут переговоры с Северной столицей России.

В понедельник, 19 апреля, состоится Исполком УЕФА, на котором будет принято окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, чемпионат Европы изначально должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

В Петербурге запланировано проведение четырех матчей – три встречи группового этапа, а также одна четвертьфинальная игра. Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Станислава Черчесова проведут в Северной столице два матча.