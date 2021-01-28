Производство молочной продукции: итоги 2020 года

В 2020 году российские компании увеличили производство основных видов молочной продукции. Результаты и перспективы участники обсуждают в уже привычном смешанном формате. Например, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подвел итоги в режиме видеоконференции, а непосредственно на площадке собрались более 100 представителей отрасли.



Сырое молоко – основное сырье для аграриев. Его производство растет уже пять лет подряд. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, динамика продолжится.

"В прошлом году объем производства молока превысил 32 миллиона тонн, что на 855 тысяч больше показателя 2019-го. Это лучший результат за последние 10 лет. Учитывая такую динамику, в текущем году прогнозируем увеличение производства молока до 32,6 миллиона тонн. У отрасли есть все возможности для этого", – заявил Дмитрий Патрушев.



С отметкой "Сделано в России" аграрии выпустили 570 тысяч тонн сыров и более 280 тысяч тонн масла. По предварительным данным, в прошлом году увеличилось производство творога и мороженого.



На подъеме находится сыроделие. С 2014 года — момента введения эмбарго на импорт из Евросоюза – в России открылись сотни сыроварен. По подсчетам экспертов, в ближайшие годы объем производства увеличится примерно в полтора раза. Развитию отрасли помогают меры государственной поддержки.



"В целях стимулирования производства молока и молочной продукции сегодня производители имеют доступ к самому широкому набору инструментов поддержки, включая субсидии, льготное кредитование, возмещение части капитальных затрат и гранты. В 2020 году на господдержку в данной сфере направлено 28,3 миллиарда рублей", – сказал министр сельского хозяйства РФ.



На фоне пандемии в стране выросло потребление молочной продукции. Производители отреагировали оперативно и справились с увеличением спроса. В 2019-м импорт был на минимальном значении за последние шесть лет. В 2020-м остался практически на том же уровне.



"На стерильное молоко с долгим сроком хранения был очень большой спрос, потому что все опасались... Потребление в принципе даже выросло, потому что люди дома сидели и в отпуск за рубеж не поехали, пили не французское или австрийское молоко, а наше", – говорит председатель правления союза Штефан Дюрр.



"Молочный рынок – один из самых емких продовольственных рынков. Его емкость составляет более 40 млрд долларов. И, конечно, у России с учетом ресурсного потенциала есть очень хорошие шансы занять на этом рынке существенную позицию", – заявил генеральный директор "Союзмолоко" Артём Белов.



По прогнозам экспертов, в этом году основные тенденции на рынке молочной продукции сохранятся: это рост производства, сокращение импорта и увеличение экспорта. Помимо стран СНГ Россия будет наращивать поставки на новые рынки: в страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и в Китай.