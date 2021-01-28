Короли российской недвижимости потеряли четверть доходов из-за пандемии

Журнал Forbes опубликовал рейтинг доходов владельцев коммерческой недвижимости в России за 2020 год. Он включает в себя тридцать крупных компаний, владельцы которых зарабатывают арендой.

Как отмечает ТАСС, согласно этому рейтингу, иностранные и российские владельцы недвижимости в минувшем году потеряли примерно 24 процента прибыли. По сравнению с 2019 годом, рынок стремительно упал. Доход составил около 5,8 миллиардов долларов, тогда как годом ранее королям этого бизнеса удалось выколотить из арендаторов 7,7 миллиардов долларов. Это, безусловно, связано с падением мировой экономики из-за эпидемии COVID-19, так как многие торговые центры и гостиницы не работали в карантин.

Первое место в рейтинге сохранила группа компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Захара Илиева. Ей принадлежит ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская". Кроме того, именно они реконструируют спорткомплекс "Олимпийский". Доход группы составил 1,28 миллиарда долларов.

Второе место с результатом в 585 миллионов долларов досталось группе "Ташир" Самвела Карапетяна. "Ташир" объединяет более 200 компаний в различных секторах экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ритейле и индустрии развлечений.

Группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых замыкает тройку лидеров с 460 миллионами долларов прибыли. Братьям Гуцериевым прибыль от недвижимости приносят гостиница Moscow Marriott Grand и ТЦ "Калейдоскоп".