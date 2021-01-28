Сумку с медицинской марихуаной отняли у израильтянина, пришедшего меняться "лекарством"

В Израиле мужчина, использующий, как пишут местные СМИ, марихуану в медицинских целях, пришел поменяться "лекарством", однако был избит и ограблен.

С нападающими пострадавший списался через интернет в ходе поиска знакомых по интересам. Было решено встретиться и обменяться сортами марихуаны, дабы оценить достоинства разного вида продукции.

Вечером житель Нетании вышел навстречу к новым знакомым из дома с сумкой, наполненной наркотиком, однако вместо интересной беседы его обдали слезоточивым газом, а при сопротивлении побили и отняли всю марихуану.

Полиция, по информации издания Isrcrime, вскоре задержала подозреваемых возрастом 22 и 23 года, а также нашла похищенное по месту их жительства в городе Кирьят-Ата. Молодые люди были помещены под стражу.