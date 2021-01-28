"Листву" вооружат новой электромагнитной пушкой

Машина дистанционного разминирования "Листва" получит новый СВЧ-излучатель, который будет мощнее на 5 ватт. Это позволит подрывать мины и бомбы на большем расстоянии, рассказали агентству РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

Уточняется, что помимо прочего на "Листву" установят новую систему управления. Модернизацией машины занимается завод "Каскад", который находится в подмосковном Красногорске.

МДР "Листва" предназначена для поиска взрывных устройств, в которых есть металлические детали, а также для уничтожения мин и бомб, содержащих электронику. Дальность обнаружения опасных предметов достигает 100 метров.

Машина разминирования стоит на вооружении Ракетных войск стратегического назначения России. Она сопровождает мобильные пусковые установки комплексов "Ярс" и "Тополь".