Porsche сбил девушку на переходе на востоке Москвы

На востоке Москвы водитель Porsche Cayenne сбил на пешеходном переходе девушку, пострадавшую доставили в больницу. Момент ДТП сняла камера наблюдения.

Авария произошла около 9 часов утра 28 января на Кузнецовской улице. Девушка, как видно на кадрах, ступила на нерегулируемый пешеходный переход, не посмотрев по сторонам, а спустя несколько секунд она уже лежала на асфальте примерно семи метрах от места происшествия, кроссовер же съехал на обочину и остановился в сугробе.

Пострадавшую, как сообщили очевидцы, доставили в больницу, какие травмы она получила, не уточняется.