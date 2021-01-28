Полицейские пришли на закрытую вечеринку в ночной клуб Иркутска

В ночном клубе Иркутска нелегально проводилась закрытая вечеринка. Об этом передает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Несмотря на введенные ограничения из-за эпидемии коронавируса, заведение открыло свои двери для всех желающих. "Явки и пароли" для прохода были размещены в соцсетях. Также в интернете продавались билеты.

Когда на вечеринку приехали полицейские, на танцполе находились более 130 человек. Естественно, дискотека проходила без соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Гости клуба могли заказать кальян и алкогольные напитки.

По факту нарушений возбуждено административное дело. Владельца заведения ждет штраф – 300 тысяч рублей. В случае повторного проведения массового мероприятия, работу клуба могут приостановить на три месяца.