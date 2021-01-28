Неизвестные на машине гоняли амурскую тигрицу с детенышами

В соцсети "Инстаграм" опубликовали видео, на котором неизвестный на машине преследовал амурскую тигрицу с тигрятами. Водитель намеренно догонял хищницу. Животные пытались скрыться от преследователя в лесу, затем один из тигрят вернулся и прыгнул на автомобиль, продемонстрировав свое недовольство шутнику. Пассажиры и владелец автомобиля продолжили движение. В ЧП никто не пострадал, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники центра "Амурский тигр" призывают быть более ответственными, и напоминают, что такое поведение по отношению к диким животным является неприемлемым, так как может завершиться трагедией.