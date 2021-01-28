28 января 2021 13:03 ГТРК "Ставрополье"

Прокуратура выяснит, почему семья из Ставропольского края зимой вынуждена жить без газа

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после выхода в СМИ материала о семье из Курсавки, которая уже долгое время живёт без газа и тепла, сообщает ГТРК "Ставрополье".

Оказалось, что в доме пострадавших вышел из строя газорегуляторный шкаф. Для восстановления подачи газа требовалась замена оборудования, однако, кто должен был производить работы – так и не выяснили. Топливо перестало поступать в дом еще в июле 2020 года. Тогда без отопления осталось и двое малолетних членов семьи.

Решение проблемы жильцы пытались найти напрямую у газовиков. Выяснилось, что газорегуляторный шкаф находится вне территории дома, а потому, когда оборудование сломалось, ответственность за регулирование вопроса никто не хотел брать на себя. В итоге сейчас семья зимует без газа.

Дело было доведено до суда, который в декабре 2020 года постановил возобновить поставку топлива. Однако теперь апелляцию подали сами газовики. Они аргументировали претензию тем, что восстанавливать подачу через неисправное оборудование опасно для жизни. Следствие продолжается.

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