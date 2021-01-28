Под Костромой таинственно исчез павлин

Под Костромой таинственным образом исчез павлин. Об этом со ссылкой на популярные городские интернет-сообщества передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Об исчезновении редкой птицы рассказал ее хозяин. Индийский павлин около трех лет жил в курятнике возле частного дома в деревне Дурасово Красносельского района Костромской области. Он обитал в придомовом хозяйстве и, по мнению владельцев, не мог улететь. По основной версии птицу украли.

- Ночью пропал наш павлин. Птица дорога нам, так что очень ее ищем. Просим всех, кто располагает информацией о павлине, сообщить нам. Скорее всего, его украли для продажи, – написали в объявлении.

Многие пользователи сразу же откликнулись на объявление, отметив, что возможной причиной исчезновения птицы стали лисы. Но хозяева павлина уверены: это дело рук человека. За участие в поисках, а также за любую информацию обещано вознаграждение.