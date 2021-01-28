Жительница Твери решила отомстить бабушке за сломанные сигареты

Женщину из Твери, отомстившую своей бабушке за сломанные сигареты, осудили, сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Внучка была осуждена за кражу денежных средств у своей родственницы, рассказали в пресс-службе Пролетарского районного суда.

Сам инцидент произошёл ещё в августе 2020 года. Тогда подсудимая выкрала из сумки пенсионерки 5000 рублей. Как позже призналась женщина, сделала она это в отместку за свои сломанные сигареты. Подозреваемая признала свою вину полностью.

Женщина была приговорена судом к 280 часам обязательных работ. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, а именно явка с повинной, активная помощь следствию, положительная характеристика женины по месту жительства и наличие у неё двоих несовершеннолетних детей.