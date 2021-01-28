Сотрудница АЗС задержала грабителя с помощью оральных ласк

В Словакии женщина помогла задержать грабителя, предложив ему заняться оральным сексом на месте преступления. Злоумышленник клюнул на уловку и в итоге примерил наручники, сообщила полиция республики.

Необычный случай произошел 27 января в братиславском районе Петржалка. Около 4 часов утра в магазин на АЗС заглянул 24-летний мужчина, который несколько раз ударил продавца и потребовал отдать ему все деньги. Наличных оказалось мало, и тогда он проследовал в комнату, где находился сейф. В этот момент пострадавший сбежал, успев закрыть на замок двери.

Прибывшие стражи порядка застали злоумышленника внутри, причем в полуобнаженном виде и в компании 36-летней женщины.

"Забирайте его, я больше не могу!" – бросила полицейским отважная Соня, сотрудница заправки.

Именно она, как рассказал подозреваемый – уроженец Сербии, предложила ему заняться оральным сексом, причем сделала это так, что он не устоял. Следователи, впрочем, не исключают, что имело место принуждение, а красивую историю злоумышленник придумал, чтобы не получить срок за изнасилование. Однако в местных средствах массовой информации Соню уже окрестили героиней без страха и упрека.