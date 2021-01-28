За 2020 год россиян стало меньше на полмиллиона

Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, снизившись на полмиллиона по сравнению с 1 января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации на 1 января 2020 года, россиян было 146 миллионов 748 тысяч человек.

Это самая серьезная убыль населения за последние 15 лет. Последний раз подобное сокращение фиксировали в 2005-2006-м, когда численность населения снизилась почти на 600 тысяч человек – с 143,8 миллиона до 143,2 миллиона. С 2007 по 2009 годы население сократилось до 142,7 миллиона.

С 2010 года число россиян постоянно росло: 2012 год – 143 миллиона, 2014 – 143,7 миллиона, в 2015-м численность превысила 146 миллионов. С 2017 года численность не опускалась ниже 146,8 миллиона человек, передает ТАСС.

В городах живут почти 109,3 миллиона россиян, в сельской местности – около 37 миллионов.