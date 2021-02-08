Россияне стали реже вступать в брак и меньше разводиться

В России в 2020 году снизилось количество браков. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2019 году граждане узаконили отношения 950,1 тысячи раз. В минувшем 2020-м количество сократилось на 18,5 процента, составив почти 770,8 тысячи.

Отмечается, что наибольшее снижение браков произошло в апреле, мае и июне. Это можно связать с тем, что в этот период вступили в силу ограничения на работу ЗАГСов в связи с коронавирусом.

Что касается разводов, в 2020 году их также было меньше, по сравнению с 2019-м. Разница составила 9,1 процента. Больше всего разводились в сентябре.