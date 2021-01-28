В центре Баку сошел оползень

В четверг, 28 января, вечером в Сабаильском районе столицы Азербайджана, расположенном в центре города, на автомобильную дорогу сошел оползень.

На место ЧП направлены спасатели и представители соответствующих структур. В ходе предварительного осмотра было установлено, что расположенные поблизости от места происшествия жилые дома не пострадали.

В то же время, по данным местных СМИ, в результате схода оползня пострадал ресторан. Жители расположенных рядом домов эвакуированы, жертв нет, передает ТАСС

Ранее в этом районе Баку наблюдались и ранее. Причиной их схода назывались интенсивные дожди и грунтовые воды.