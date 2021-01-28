Спасатели помогли собакам вытащить друга из воды. Видео

В Ростовской области сотрудники Вешенского поисково-спасательного подразделения заметили, в нескольких сотнях метрах от их пункта собак, возящихся на льду.

При приближении выяснилось, что два пса отчаянно пытаются вытащить свою провалившуюся в воду подругу.

Бездомные животные, увидев людей, лаем стали привлекать внимание, а после отошли в сторону, чтобы не мешать.

Газета "Наше время" сообщила, что собаку вытащил спасатель Дмитрий Жарков — мужчина, уверенно используя пешню и багор, подхватил животное и выволок его на лед.

Собака быстро встала на ноги и удалилась. Судя по опубликованным кадрам, она не успела пострадать.