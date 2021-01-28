Баку и Ереван обменялись пленными

28 января под контролем российских миротворцев состоялся очередной обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией, в результате домой вернулись шестеро военнослужащих.

Как передает ТАСС, об этом рассказал командующий российским

миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, в Ереван самолетом направлены пять военнослужащих, в Баку – один.

Информацию генерала подтвердил вице-премьер Армении Тигран Авинян. Он также подчеркнул, что при посредничестве Москвы еще 62 пленных солдата республики смогли позвонить своим родным и близком.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией начались в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года. Стороны применяли бронетехнику, тяжелую артиллерию и авиацию. 9 ноября при посредничестве Москвы Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении войны и введении в регион на пять лет российских миротворцев.