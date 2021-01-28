Шесть часов на 40-градусном морозе: в ямальской тундре спасли семью с детьми

На Ямале спасателям удалось вызволить из снежного плена семью с двумя маленькими детьми. На 40-градусном морозе родители и грудные малыши провели больше шести часов. Оленеводы ехали в поселок, но снегоход от холода заглох посреди тундры. А до ближайшего жилья больше 30 километров.

Из далекого стойбища семья Вануйто-Сэротэтто выехала в ближайший поселок на прием к педиатру. На руках двое малышей – семь месяцев и два года. Но снегоход, не выдержав 45-градусного мороза, сломался. Уже в машине спасателей мама рассказала, что на лютом морозе они провели больше шести часов.

– В тундре ехали. – А что вас подвигло в такой мороз? – Ну, вчера было тепло. – Вы вчера выехали? – Да.

Всю семью срочно доставили на станцию скорой помощи.

– Мама, вытаскивайте ребенка! Уй, ты! Потягушки, потягушки!

Деские люльки из оленьих шкур и теплая национальная одежда спасли маму и малышей от обморожения. Температура в норме, только покраснели щеки. "Я хотела отвезти на обследование детей. Я с прошлого года их не привозила. И вот хотели приехать. Вчера тепло немножко было. По дороге "Буран" сломался. Сразу вызвали помощь, и приехали за нами", – рассказывает Алиса Сэротэтто.

Искать замерзающих кочевников в бескрайней тундре – как иголку в стоге сена. Нет точных координат, связь неустойчивая. Счет шел на минуты.

"Нужно делать все очень быстро. Люди звонят и говорят: "Мы находимся там-то и там-то". Но не могут точно описать, где они находятся. Приходится выяснять, спрашивать хоть какие-то ориентиры ближайшие и уже непосредственно быстро работать", – говорит начальник поисково-спасательной группы ГКУ "Ямалспас" Денис Разборский.

Как и многие современные кочевники, семья Сэротэтто передвигалась на снегоходе с деревянным коробом, в котором перевозят продукты и грузы. Оленеводы живут далеко в тундре. Там, где есть большие пространства для стада. Но в экстремальные холода даже традиционная одежда не спасает от обморожений. Только за прошлый год сотрудники МЧС спасли в ямальской тундре больше тысячи человек. Сейчас Алиса Сиротэтто и ее дети уже дома. Вся семья благодарна сотрудникам МЧС.

На Ямале сегодня стоят крепкие морозы. Накануне было за минус 40, сегодня потепление до минус 31 градуса. МЧС при критически низких температурах рассылает сообщения, чтобы жители округа были осторожны при выходе на улицу.