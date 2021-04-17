На Ямале ребенок и двое взрослых провалились под лед на вездеходе

Трагедией чуть не закончилась поездка по закрытому зимнику в Ямальском районе. Под лед провалились двое взрослых и ребенок семи лет.

Как сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось на зимней дороге Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Вездеход "ТРЭКОЛ" провалился в наледь. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного диспетчера сегодня утром. На поиски пострадавших отправилась группа спасателей в составе трех человек.

Начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "Ямалспас" Максим Никифоров уточнил: когда спасатели добрались до места, выяснилось, что вездеход с людьми уже вытащили. Помощь оказал попутный транспорт. Провалившиеся в наледь люди в медицинском осмотре не нуждались. Спасатели помогли им добрались до райцентра.

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили: зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале официально закрыт с 14 апреля. Решение было принято из-за повышения температуры воздуха, которое вызвало подтопление зимней трассы.