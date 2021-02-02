На Чукотке семь человек на вездеходах не могут выбраться из тундры

В плену снежного циклона оказались пассажиры и водители двух колесных автомобилей повышенной проходимости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

Сначала в снегу застрял один ТРЭКОЛ с пассажирами. Пострадавшие вызвали подмогу, но и второй вездеход не смог преодолеть заснеженное бездорожье. Всего в снежном плену находятся семь человек. В 12:00 (03:00 по Москве) в зону бедствия для разведки были отправлены два снегохода.

Пока метеоусловия не позволяют оказать потерпевшим оперативную помощь. Накануне на Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за сильной метели и снега. Видимость в районе спасательной операции менее 500 метров, ветер достигает порывов от 25 до 42 метров в секунду.